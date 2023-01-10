У білому купальнику: вагітна Жасмін Тукс показала, як змінилася її фігура

31-річна екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс наприкінці минулого року оголосила про свою першу вагітність.

Модель поділилася з фоловерами в Instagram знімками та показала, як підріс її живіт. Жасмін одягла білий суцільний купальник, який обтискав її фігуру, та поділилася фотографіями.

"2023-й буде хорошим", - написала в підписі під фото модель, ймовірно, маючи на увазі, що цього року вже дуже скоро вона вперше стане мамою.

Раніше, щоб закарбувати найкращі моменти своєї першої вагітності, Тукс влаштувала собі "вагітну" фотосесію, в якій з'явилася майже повністю оголеною. Перед камерою фотографа Джерома Дюрана модель позувала лише у спідній білизні та піджаку, який одягла на голе тіло. Образ Тукс доповнювали лише діамантове кольє та сережки.

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Нагадаємо, для Жасмін та її чоловіка Хуана Давида Борреро це буде перша дитина.

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