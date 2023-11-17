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У білому купальнику з глибоким декольте: Елізабет Герлі показала відео з відпочинку у Таїланді

У білому купальнику з глибоким декольте: Елізабет Герлі показала відео з відпочинку у Таїланді

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
524
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1 хв
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У білому купальнику з глибоким декольте: Елізабет Герлі показала відео з відпочинку у Таїланді

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Британська акторка насолоджується відпусткою у теплих краях.

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram відео зі свого відпочинку у Таїланді.

Акторка влаштувала прогулянку спа-курортом в ефектному луку. Вона одягла білий суцільний купальник свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach із глибоким декольте, яке чудово підкреслило її сексуальні груди. Ще на зірці були білі мереживні широкі штани від бренду Charo Ruiz Ibiza і сандалі Tod's.

Ліз зробила укладання з легкими локонами і завершила аутфіт сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі у рожевому купальнику з пікантним декольте позувала у басейні.

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Дата публікації
Перегляди
524
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