У білому купальнику з сексуальним декольте: британська модель продемонструвала струнку фігуру

Арабелла Чі поповнила фотоблог черговими пікантними знімками.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новими світлинами з відпочинку.
На них модель постала у білому суцільному купальнику на тонких бретельках і з сексуальним декольте.
Чі продемонструвала підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Арабелла розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха золотими сережками, а шию – ланцюжком із підвіскою у вигляді її ім'я.
Нагадаємо,раніше Арабелла Чі похизувалася сексуальною фігурою у трьох комплектах мереживної білизни.
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