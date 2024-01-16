У білому купальнику з сексуальним декольте: британська модель продемонструвала струнку фігуру

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – потішила підписників в Instagram новими світлинами з відпочинку.

На них модель постала у білому суцільному купальнику на тонких бретельках і з сексуальним декольте.

Арабелла Чі/Instagram

Чі продемонструвала підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Арабелла розпустила волосся, зробила легкий макіяж, прикрасила вуха золотими сережками, а шию – ланцюжком із підвіскою у вигляді її ім'я.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо,раніше Арабелла Чі похизувалася сексуальною фігурою у трьох комплектах мереживної білизни.

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