У білому купальнику з золотим поясом: учасниця "Холостяка-11" розповіла, що їй допомогло скинути 15 кг

Розалі Номбре показала фото з відпочинку у Закарпатській області.

Учасниця шоу "Холостяк-11" — співачка і модель Розалі Номбре — опублікувала в Instagram фото з відпочинку на Закарпатті. Вона релаксувала біля басейну, де вирішила сфотографуватися. Одягнена Розалі була у суцільному білому купальнику з глибоким декольте. На талії був золотий пояс-ланцюжок. На обличчі у дівчини були чорні окуляри. Волосся вона зібрала в пучок.

Розалі Номбре

Номбре не лише похизувалася стрункою фігурою, а й продемонструвала пружну п'яту точку.

Розалі Номбре

У пості Розалі розповіла, що їй допомогло скинути 15 зайвих кілограмів. Вона зазначила, що секрету немає.

"Коли я їла, що під руку підвернеться, я важила на 14 кг більше. А ще до того ж я сиділа на дивані. І займалася спортом шляхом перегляду відео на Ютуб (позначка — ефективність нульова)", — написала Розалі.

Розалі Номбре/Instagram rosali_kovbasa

Дівчина зазначила, що у неї після цього був стрес, через який у неї повністю зник апетит.

"Я моргнула і з тіла у 66 кг за місяць опинилася у тілі 52. Одразу кажу від себе — так худнути це НЕ норма! Після усвідомлення постало питання утримання ваги. Мені подобалося, який я мала вигляд, але не їсти до кінця днів моїх було поганою ідеєю.

І я перейшла в наступ:

1. спорт — домашні тренування + по можливості пробіжки

2. жодних дієт — інтуїтивне харчування. Я їм, коли хоче мій організм і, що хоче. Він сам прекрасно знає, що йому потрібно.

3. здоровий сон — тільки-но я починаю "нічне пильнування" псується все. Не тільки фігура, а й шкіра.

4. відсутність жирного — я іноді можу дозволити собі Мак, але кожен день я не заштовхаю в себе картоплю фрі.

5. не жерти на ніч — хочеться пожувати ковбаси на ніч? Краще ляж раніше, стрункішою будеш.

Якщо захочеш, у майбутньому ми ще повернемося до цієї розмови. Але пам'ятай — чудеса бувають тільки к казках", — розповіла Номбре.

Нагадаємо, похизувалася підтягнутою фігурою у купальнику також фіналістка шоу "Холостяк-10" Дана Оханська.

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