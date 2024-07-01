У білому купальнику: зірка реаліті похизувалася стрункими ногами і блиснула сексуальним бюстом

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася в Instagram новим фото. Білявка приймала сонячні ванни біля басейну і, звичайно ж, не могла не зробити там фото.

Емма позувала у стильному суцільному білому купальнику з вирізами на животі, по боках і з відвертим декольте, яке підкреслило її сексуальні і пишні груди.

Емма Ернан/Instagram

Ернан також похизувалася підтягнутою фігурою і довгими стрункими ногами.

У неї було розпущене волосся, окуляри-лисички з білою оправою, золотий ланцюжок із підвіскою і білий манікюр.

Нагадаємо, Емма Ернан у червоному бікіні і квіткових штанях покаталася на коні.

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