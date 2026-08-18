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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

У білому купальнику з золотими метеликами: модель продемонструвала ідеальну фігуру

Джессіка Гейл приміряла нове пляжне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася з підписниками в Instagram новими знімками.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Перед фотокамерою красуня постала в білому купальнику, який чудово підкреслив її ідеальну струнку фігуру та гарну засмагу.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Купальник складався з трикутного ліфа на тонких зав’язках і плавок з високим посадженням на стегнах. Головною деталлю стали аплікації у вигляді золотих метеликів, якими були прикрашені ліф і плавки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Поверх бікіні Джессіка накинула вільну сорочку ніжно-блакитного кольору, яку вона розстебнула і приспустила з плечей.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Пляжний аутфіт Гейл доповнила плетена сумка з коричневими шкіряними ручками та діамантовими сережками-цвяшками. Волосся вона розпустила, зробила макіяж з довгими віями і нюдовим блиском на губах, а також французькі манікюр і педикюр.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

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