У білому купальнику на пляжі: супермодель Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

59-річна американська зірка й одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram два архівні чорно-білі знімки, зроблені, найімовірніше, наприкінці 1980-х–на початку 1990-х — точну дату вона не назвала.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді позувала на пляжі. На ній був білий суцільний купальник і чорні сонцезахисні окуляри. «Літо добігає кінця…» — написала вона під знімками. Загалом Кроуфорд полюбляє ділитися в Мережі такими ретро-кадрами, згадуючи свої культові зйомки «золотої ери супермоделей», хоча навіть після того, як вона пішла з подіуму, вона залишається іконою стилю, бере участь у фотосесіях і рекламних кампаніях.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд разом з чоловіком Ренді Гербером виховує двох дітей — 25-річного Преслі та 23-річну Каю, які пішли стопами мами і стали теж моделями. Нещодавно Кая знялася в промокампанії спортивного бренду та блиснула своєю стрункою фігурою в обтислому одязі. Багато хто зауважив, що в цій фотосесії вона дуже схожа на свою зіркову маму.

