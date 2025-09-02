ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У білому купальнику на пляжі: супермодель Сінді Кроуфорд поділилася архівним фото

Зірка вирішила символічно попрощатися з минулим літом.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

59-річна американська зірка й одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram два архівні чорно-білі знімки, зроблені, найімовірніше, наприкінці 1980-х–на початку 1990-х — точну дату вона не назвала.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді позувала на пляжі. На ній був білий суцільний купальник і чорні сонцезахисні окуляри. «Літо добігає кінця…» — написала вона під знімками. Загалом Кроуфорд полюбляє ділитися в Мережі такими ретро-кадрами, згадуючи свої культові зйомки «золотої ери супермоделей», хоча навіть після того, як вона пішла з подіуму, вона залишається іконою стилю, бере участь у фотосесіях і рекламних кампаніях.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зазначимо, Сінді Кроуфорд разом з чоловіком Ренді Гербером виховує двох дітей — 25-річного Преслі та 23-річну Каю, які пішли стопами мами і стали теж моделями. Нещодавно Кая знялася в промокампанії спортивного бренду та блиснула своєю стрункою фігурою в обтислому одязі. Багато хто зауважив, що в цій фотосесії вона дуже схожа на свою зіркову маму.

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie