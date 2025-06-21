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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
102
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1 хв

У білому купальнику на відпочинку: британська телезірка похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі проводить свою відпустку на іспанському курорті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото зі свого відпочинку на острові Ібіца.

Жінка приймала сонячні ванни у красивому білому купальнику із золотим кільцем на ліфі. Глоя зробила селфі і похизувалася пишним спокусливими грудьми.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Телезірка зробила акуратну зачіску, макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а шию — підвіскою у вигляді морської зірки.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

«Ібіцо, ти маєш моє серце», — підписала вона знімок.

Нагадаємо, Глоя Феррі продемонструвала струнку фігуру у чорному купальнику і парео в сітку.

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