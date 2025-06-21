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- Шоу-бізнес
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У білому купальнику на відпочинку: британська телезірка похизувалася пишним бюстом
Глоя Феррі проводить свою відпустку на іспанському курорті.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram фото зі свого відпочинку на острові Ібіца.
Жінка приймала сонячні ванни у красивому білому купальнику із золотим кільцем на ліфі. Глоя зробила селфі і похизувалася пишним спокусливими грудьми.
Телезірка зробила акуратну зачіску, макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а шию — підвіскою у вигляді морської зірки.
«Ібіцо, ти маєш моє серце», — підписала вона знімок.
Нагадаємо, Глоя Феррі продемонструвала струнку фігуру у чорному купальнику і парео в сітку.