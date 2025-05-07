У білому купальнику з кольоровими намистинами: модель продемонструвала струнку фігуру на відпочинку

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл –опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Білявка приймала сонячні ванни біля басейну і моря.

Красуня постала перед фотокамерою у стильному білому купальнику з різнокольоровими намистинами. Джес продемонструвала струнку спокусливу фігуру і гарну засмагу.

Пляжний лук Гейл доповнила ніжним макіяжем із нарощеними довгими віями і нюдово-бронзовим тоном для обличчя. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслети.

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Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фото у сексуальному червоному купальнику із зав’язками навколо тулуба.