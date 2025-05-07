ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У білому купальнику з кольоровими намистинами: модель продемонструвала струнку фігуру на відпочинку

Джессіка Гейл у стильному купальнику приймала сонячні ванни біля басейну.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл –опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Білявка приймала сонячні ванни біля басейну і моря.

Красуня постала перед фотокамерою у стильному білому купальнику з різнокольоровими намистинами. Джес продемонструвала струнку спокусливу фігуру і гарну засмагу.

Пляжний лук Гейл доповнила ніжним макіяжем із нарощеними довгими віями і нюдово-бронзовим тоном для обличчя. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руках — браслети.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл показала фото у сексуальному червоному купальнику із зав’язками навколо тулуба.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie