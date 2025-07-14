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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У білому луку і з чорним манікюром: Кіра Найтлі з чоловіком відвідала Вімблдонський турнір

Багато знаменитостей завітали на фінал Вімблдонського турніру серед чоловіків, який завершився матчем між Карлосом Алькарасом та Янніком Сіннером.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном

Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном / © Getty Images

Кіра Найтлі приїхала на корт у Лондоні у компанії свого чоловіка Джеймса Райтона. Акторка була одягнена в білу об’ємну сорочку та штани, чорні сонцезахисні окуляри були в неї на обличчі та намисто з перлів на шиї. Волосся Найтлі зібрала в низький хвіст, одягла кілька золотих сережок у вуха і зробила денний мейкап. Також вона мала чорний манікюр і кілька браслетів на зап’ястях.

Джеймс Райтон був одягнений у кремовий двобортний костюм та краватку.

Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном / © Getty Images

Кіра Найтлі з чоловіком Джеймсом Райтоном / © Getty Images

У Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні пара сиділа у Королівській ложі поряд з Анною Вінтур та Ніколь Кідман.

Нагадаємо, також Вімблдон цього дня відвідало подружжя Уельських. Вони приїхали зі старшими дітьми — принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. А ось молодшого сина Луї залишили вдома.

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

Ніколь Кідман, Анна Вінтур, Джеймс Райтон і Кіра Найтлі / © Getty Images

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