У білому луку і з сумкою Chanel: найоплачуванішу модель у світі Жизель Бундхен помітили на пляжі

Бразильська супермодель Жизель Бундхен вперше за тривалий час з'явилася на публіці – колишній "ангел" Victoria's Secret відвідала змагання з конкуру. Захід выдбувся на одному з пляжів у Маямі.

Жизель вибрала для появи на публіці білий ансамбль у стилі Rich Mom. Подібний стиль став останнім часом дуже популярним, оскільки вирізняється позачасовими, універсальними та вишуканими елементами гардеробу.

Зазвичай характерні елементи для Rich Mom – це золоті прикраси, сорочки на ґудзиках, стильні сонцезахисні окуляри великого розміру. Як бачимо, все це було на Жизель.

Жизель Бюндхен / Фото: Getty Images

Своє просте вбрання вона доповнила велюровою коричневою сумкою від Chanel, а також сонцезахисними окулярами та коричневими еспадрильями. Волосся модель уклала в улюблену об'ємну зачіску з легкими хвилями.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що модель та її чоловік — гравець в американський футбол — Том Бреді, розлучилися. Про розставання пари заговорили після того, як Жизель не прийшла на кілька ігоа чоловіка, хоча раніше завжди приїжджала його підтримати і часто брала з собою дітей. Пара виховує двох дітей – 12-річного сина Бенджаміна та 9-річну дочку Вівіан. Одружилися Жизель та Бреді 2009 року, а до цього зустрічалися два роки.

Читайте також:

Жизель Бундхен: найбільш високооплачувана модель у світі (11 фото)