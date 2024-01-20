У білому мереживному бюстгальтері: британська телезірка похизувалася пишним бюстом

Глоя Феррі показала фоловерам білизняному обновку і продемонструвала спокусливе декольте.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram гарячі світлини, на яких похизувалася сексуальною білизняною обновкою.
Красуня зробила селфі у білому мереживному бюстгальтері, який підкреслив її пишне спокусливе декольте.
Феррі розпустила волосся і зробила макіяж із накладними віями.
Нагадаємо, минулого разу Глоя Феррі у молочному бікіні з коричневими смужками показала сексуальні груди.
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