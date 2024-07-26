У білому міні на одне плече: Шарліз Терон на розкішній вечірці на честь Олімпійських ігор

Зірка підкреслила ноги короткою сукнею.
48-річна зірка Шарліз Терон відвідала розкішну вечірку в Парижі, яка відбулася на честь відкриття Літньої Олімпіади-2024. Захід організував журнал Vogue спільно з конгломератом LVMH, який цього року є спонсором Ігор.
Шарліз для препаті обрала сукню білого кольору. Це було вбрання від Модного дому Christian Dior на одне плече та з кейп-накидкою.
Мінісукню акторка поєднала з елегантними босоніжками та золотистим клатчем. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску, зробила легкий вечірній макіяж та завершила лук кількома гламурними прикрасами – сережками та браслетом.
Вечірка відбулася в будівлі Louis Vuitton Foundation, а паралельно із цим у Луврі приймали глав держав. Вечірка організована Анною Вінтур та Фарреллом Вільямсом.
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