У білому міні на одне плече: Шарліз Терон на розкішній вечірці на честь Олімпійських ігор

48-річна зірка Шарліз Терон відвідала розкішну вечірку в Парижі, яка відбулася на честь відкриття Літньої Олімпіади-2024. Захід організував журнал Vogue спільно з конгломератом LVMH, який цього року є спонсором Ігор.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Шарліз для препаті обрала сукню білого кольору. Це було вбрання від Модного дому Christian Dior на одне плече та з кейп-накидкою.

Мінісукню акторка поєднала з елегантними босоніжками та золотистим клатчем. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску, зробила легкий вечірній макіяж та завершила лук кількома гламурними прикрасами – сережками та браслетом.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Вечірка відбулася в будівлі Louis Vuitton Foundation, а паралельно із цим у Луврі приймали глав держав. Вечірка організована Анною Вінтур та Фарреллом Вільямсом.

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