У білому міні та на величезних платформах: гламурна Нікі Гілтон відвідала показ у Нью-Йорку

Світська левиця підкреслила ноги незвичайним взуттям.
Нікі Гілтон відвідала показ нової колекції американського бренду Marc Jacobs, що відбувся у Нью-Йорку у знаменитій публічній бібліотеці. Дизайнер презентував публіці цього разу креативну колекцію на сезон весна-літо 2025.
Нікі обрала для своєї появи на заході білу мінісукню трапецієподібного фасону та жакет із рукавами три чверті з великими ґудзиками. Обидва вироби були з твіду, декоровані камінням різного кольору та розміру.
Цей образ Нікі також доповнила масивними білими туфлями на ремінцях – це один із найвідоміших дизайнів бренду, модель називається Marc Jacobs Kiki Boots.
Також 41-річна знаменитість тримала в руках невелику сумку з ланцюжком у тон вбрання від бренду Louis Vuitton, а волосся уклала у високу зачіску. Жоден образ Гілтон не минає без прикрас і цього разу вона обрала гламурні сережки-цвяшки лілового кольору.
Але білі туфлі з ремінцями — не новинка у гардеробі Гілтон. Раніше вона носила це незвичайне взуття на іншому заході, який відбувся у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку восени 2024 року. Носила вона їх тоді з міні із дзеркальними лелітками.
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