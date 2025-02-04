У білому міні та на величезних платформах: гламурна Нікі Гілтон відвідала показ у Нью-Йорку

Нікі Гілтон відвідала показ нової колекції американського бренду Marc Jacobs, що відбувся у Нью-Йорку у знаменитій публічній бібліотеці. Дизайнер презентував публіці цього разу креативну колекцію на сезон весна-літо 2025.

Нікі обрала для своєї появи на заході білу мінісукню трапецієподібного фасону та жакет із рукавами три чверті з великими ґудзиками. Обидва вироби були з твіду, декоровані камінням різного кольору та розміру.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Цей образ Нікі також доповнила масивними білими туфлями на ремінцях – це один із найвідоміших дизайнів бренду, модель називається Marc Jacobs Kiki Boots.

Також 41-річна знаменитість тримала в руках невелику сумку з ланцюжком у тон вбрання від бренду Louis Vuitton, а волосся уклала у високу зачіску. Жоден образ Гілтон не минає без прикрас і цього разу вона обрала гламурні сережки-цвяшки лілового кольору.

Нікі Гілтон 2024 року / Фото: Associated Press

Але білі туфлі з ремінцями — не новинка у гардеробі Гілтон. Раніше вона носила це незвичайне взуття на іншому заході, який відбувся у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку восени 2024 року. Носила вона їх тоді з міні із дзеркальними лелітками.

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