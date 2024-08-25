У білому міні та в абсолютно прозорому взутті: Емілі Ратаковскі на прогулянці з собакою

Відома модель Емілі Ратаковскі, яка не раз брала участь у показах та кампейнах найвідоміших модних брендів, потрапила під приціл папараці на вулиці. Вона мешкає із сином у Нью-Йорку, але також у неї є пес на ім'я Коломбо, якого вона сама щодня вигулює.

На прогулянки модель одягає зазвичай прості вбрання та кросівки, але в спекотний серпневий день вирішила вибрати легку білу котонову сукню від Prada, яка була лаконічного вільного дизайну і з невеликим мереживом у верхній частині.

Сукню Емілі носила у поєднанні з абсолютно прозорими туфлями від бренду The Row, який заснували сестри Мері-Кейт та Ешлі Олсен. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами від Miu Miu та кількома прикрасами – сережками та ланцюжком.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Незабаром після цієї появи на публіці Емілі пішла на світську тусовку – відвідала афтепаті, організоване з нагоди виходу фільму "Кліпни двічі", який став режисерським дебютом Зої Кравіц. Увагу вона тоді привернула, оскільки була у сукні, яку теж неодноразово одягала на прогулянки із собакою.

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