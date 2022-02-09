У білій мінісукні та в обіймах коханого: Джей Ло на спецпоказі фільму "Одружись зі мною"

Дженніфер Лопес відвідала вчора спеціальний показ фільму "Одружись зі мною", який відбувся в Лос-Андежлісі.
На доріжці 52-річна акторка з'явилася в компанії двох чоловіків – свого коханого Бена Аффлека та колеги, з яким вони виконали головну пісню у фільмі – співаком Малумою.
На доріжці Дженніфер з'явилася в білій мереживній мінісукні, до якої підібрала бежеві туфлі на підборах і з ремінцями навколо щиколотки та пухнастим декором на носах та стразами. Коротка сукня була затягнута на талії Джен і підкреслювала її фігуру, а білий колір чудово контрастував із засмаглою шкірою та медовим відтінком волосся акторки.
В руках Лопес тримала золотий клатч, декорований квітами, у неї був світлий манікюр, а на пальці виблискувало рожева ефектна каблучка. Також співачка доповнила образ парою блискучих сережок-підвісок, гарним укладанням та насиченим макіяжем.
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