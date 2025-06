У білому міні з пір'ям: Фергі з Black Eyed Peas блиснула ногами на заході

Фергі / © Getty Images

Колишня солістка гурту Black Eyed Peas — 50-річна Фергі — відвідала спеціальний показ комедійного серіалу Ліни Данем Too Much, який відбувся в Лондоні. Вона вийшла на фотокол у білій мінісукні від бренду Lily Phellera.

Це було однотонне вбрання, але головною його окрасою стали рукави декоровані пір’ям. Лук співачка доповнила укладанням з кучерями, ніжним макіяжем, ефектним довгим манікюром з малюнками та туфлями на високих підборах та платформах, які були повністю усипані стразами. Також вечірній лук вона доповнила особливим клатчем, адже на ньому було зображено прапор Великої Британії. Це культовий аксесуар від бренду McQueen.

Нагадаємо, що у квітні співачка продемонструвала повну протилежність цього вбрання — лук у чорних кольорах. Фергі відвідала тоді церемонію вручення премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у The Lot at Formosa у Західному Голлівуді. Вона поєднала ефектний топ та атласні широкі штани, також на співачці була об’ємна накидка з рукавами-рюшами, а в руці вона тримала невелику сумку.

