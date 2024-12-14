У білому пальті і кардигані з пікантним декольте: Белла Хадід сфотографувалася біля свого магазину

28-річна модель у стильному аутфіті позувала перед фотографом.
Белла Хадід влаштувала собі фотосет біля магазину свого парфумерного бренду Orebella у Нью-Йорку.
Модель мала стильний вигляд у білому пальті, блакитних джинсах-кльош і червоному кардигані, верхні ґудзики якого вона розстібнула, що додало її луку пікантності.
Аутфіт Хадід доповнила червоними лакованими босоніжками на шпильках, прикрашених стразами.
Белла розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадним блиском, одягла на обличчя окуляри у чорній оправі, прикрасила вуха золотими сережками з перлами, а пальці – каблучками.
Нагадаємо, раніше на вулицях Нью-Йорка Белла Хадід з'явилася у топі з V-подібним вирізом і ковбойських чоботах.
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