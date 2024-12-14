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У білому пальті і кардигані з пікантним декольте: Белла Хадід сфотографувалася біля свого магазину

У білому пальті і кардигані з пікантним декольте: Белла Хадід сфотографувалася біля свого магазину

У білому пальті і кардигані з пікантним декольте: Белла Хадід сфотографувалася біля свого магазину

Белла Хадід / Фото: Getty Images

28-річна модель у стильному аутфіті позувала перед фотографом.

Белла Хадід влаштувала собі фотосет біля магазину свого парфумерного бренду Orebella у Нью-Йорку.

Модель мала стильний вигляд у білому пальті, блакитних джинсах-кльош і червоному кардигані, верхні ґудзики якого вона розстібнула, що додало її луку пікантності.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

Аутфіт Хадід доповнила червоними лакованими босоніжками на шпильках, прикрашених стразами.

Белла розпустила волосся, зробила макіяж із шоколадним блиском, одягла на обличчя окуляри у чорній оправі, прикрасила вуха золотими сережками з перлами, а пальці – каблучками.

Нагадаємо, раніше на вулицях Нью-Йорка Белла Хадід з'явилася у топі з V-подібним вирізом і ковбойських чоботах.

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