У білому пальті і з собакою: Аманда Голден в об'єктивах папараці

Британська радіоведуча вийшла з роботи разом зі своїм домашнім улюбленцем.

Папараці заскочили Аманду Голден біля її роботу – студії Global Radio у Лондоні. Радіоведуча вийшла разом зі своїм домашнім улюбленцем, якого вела на повідку.

Аманда була одягнена у біле пальто з великими накладними кишенями, білу сорочку і широкі штани димчатого відтінку. Вбрання вона доповнила білими ботильйонами на шпильках.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, у вухах – золоті лаконічні сережки. Французький манікюр завершив аутфіт зірки.

Побачивши фотографів, Голден широко усміхнулася.

Нагадаємо, минулого разу Аманда Голден продемонструвала ефектний образ lady in red.

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