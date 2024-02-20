У білому пальті, розшитому камінням: Шерон Стоун з'явилася на кінофестивалі у Берліні

Шерон була присутня на показі фільму "Казино", організованому Фондом Cinema For Peace у Берліні. Акторка вдягнулась у довге біле пальто, розшите червоним камінням, під яким у неї були широкі штани та гостроносі лаковані туфлі на підборах.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Стоун зачесала волосся на один бік, зробила легкий макіяж і обійшлася без прикрас цього разу.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

На цьому ж заході була присутня і 78-річна дама Гелен Міррен. Вона сяяла у чорній сукні з V-подібним декольте та в красивих сережках. А ось манікюр на одній руці вирішила не робити.

Нагадаємо, раніше ми бачили образ Шерон Стоун у коричневому шкіряному костюмі, коли вона відвідувала модний показ у Мілані. Знаменитість мала досить стильний вигляд.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Читайте також: