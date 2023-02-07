У білому пальті та обіймах Кутчера: Різ Візерспун на показі нового фільму в Нью-Йорку

Різ Візерспун та Ештон Кутчер відвідали показ фільму "До тебе чи до мене?" у Паризькому театрі у Нью-Йорку.

Ештон позував перед камерами обіймаючи свою партнерку, а його дружина Міла Куніс нещодавно пожартувала, що через різницю в зрості її чоловік і Різ на доріжці мають такий незграбний вигляд. Кажуть, Візерспун такий жарт потішив. А Кутчер всіляко дуркує перед камерами і присідає, щоб мати трохи нижчий вигляд.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Associated Press

На доріжку цього вечора 46-річна Візерспун вийшла в білій сукні-пальті з золотим оздобленням з весняної колекції 2023 від Giambattista Valli і взута в персикові туфлі-човники з металевими вставками та на підборах.

У Різ був світлий манікюр, кілька золотих каблучок було на пальцях, макіяж очей насичений, а довге біляве волосся розпущене.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

Ештон одягнув сірий кардиган поверх білої футболки та поєднував це з чорними штанами. Ця зіркова пара вже неодноразово виходила на доріжки у рамках промокампанії фільму.

Різ Візерспун та Ештон Кутчер / Фото: Getty Images

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