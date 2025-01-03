У білому пальті та з новою зачіскою: Памела Андерсон сходила на показ свого фільму

Памела Андерсон прибула на показ свого фільму "Остання танцівниця" у театрі Беверлі у Лас-Вегасі.
У фільмі режисерки Джиї Копполи Андерсон грає Шеллі, танцівницю з Лас-Вегаса, яка стикається з особистим і професійним роздоріжжям, коли її шоу, що тривало десятиліття, добігає кінця.
На показ Памела приїхала в молочно-білому пальті, чорних щільних колготах і взута в лаковані туфлі-човники на підборах. Також Андерсон була в чорних рукавичках з сітки. Її біляве волосся було зібране в хвіст, а чубок закривав чоло, а з макіяжу на обличчі акторки був лише рожевий блиск.
Нагадаємо, для виходів у світ, пов'язаних із промокампанією цього фільму, Памела Андерсон часто обирала вбрання у білих або інших світлих відтінках. А роль у картині акторка називає знаковою для себе.
"Я готувалася до цього фільму все своє життя", — сказала акторка в інтерв'ю Variety.
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