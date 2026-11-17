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- Шоу-бізнес
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У білому пальті й сукні з V-подібним вирізом: Джуліанна Мур в образі Ralph Lauren позувала на церемонії
Акторка доповнила чорно-білий ансамбль діамантовими прикрасами.
Джуліанна Мур стала однією з лауреаток ELLE Women in Hollywood 2026. Церемонія відбулася у готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз. Для виходу акторка обрала вбрання Ralph Lauren.
Мур одягла чорну вечірню сукню до підлоги з V-подібним вирізом, а поверх неї — довге біле пальто з широкими загостреними лацканами.
На шиї Джуліанни сяяло масивне діамантове кольє, а на руці сяяла схожа широка каблучка. Руде волосся акторка розділила бічним проділом і гладко зачесала назад. Вона зробила макіяжі з чорним олівцем і червоною помадою.
Нагадаємо, Джуліанна Мур з малиновою помадою і в плямистій сукні з вузлом на плечі з’явилася на церемонії.