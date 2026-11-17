Джуліанна Мур / © Associated Press

Реклама

Джуліанна Мур стала однією з лауреаток ELLE Women in Hollywood 2026. Церемонія відбулася у готелі Four Seasons у Беверлі-Гіллз. Для виходу акторка обрала вбрання Ralph Lauren.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Мур одягла чорну вечірню сукню до підлоги з V-подібним вирізом, а поверх неї — довге біле пальто з широкими загостреними лацканами.

Реклама

Джуліанна Мур / © Associated Press

На шиї Джуліанни сяяло масивне діамантове кольє, а на руці сяяла схожа широка каблучка. Руде волосся акторка розділила бічним проділом і гладко зачесала назад. Вона зробила макіяжі з чорним олівцем і червоною помадою.

Реклама

Джуліанна Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Джуліанна Мур з малиновою помадою і в плямистій сукні з вузлом на плечі з’явилася на церемонії.

Новини партнерів