У білому піджаку і вишиванці: Павло Зібров зібрав аншлаг на благодійному концерті у Києві

Павло Зібров виступив із благодійним концертом у столичному мьюзік- голі Bel Etage. Знімками з виступу він поділився в Instagram.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Цього вечора лунали як актуальні пісні воєнного часу – "Сон про Україну", "Я так хочу додому", "Мамине безсоння", так і безсмертні хіти – "Хрещатик", "Марина", "У нас є все".

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

На початку концерту хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів.

Впродовж всього виступу артист дякував ЗСУ за їхню стійкість, мужність і можливість проводити концерти, а також своїм гостям вечора, які підтримали благодійну акцію.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Я щиро радий отримати заряд позитивних емоцій та поділитися ними. Кожен, хто придбав квиток, зробив дві хороші справи - відпочив душею, переключився на деякий час, зарядився світлими добрими емоціями та допоміг - зробив великий внесок в наші ЗСУ. Кошти з продажу квитків ми спрямовуємо у військову частину, де служать мої добрі знайомі на закупівлю дрону та тепловізору, щоб, якнайшвидше розбити ворога вщент", написав народний артист.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Зірковою гостею вечора стала Анна Трінчер, з якою артист заспівав у дуеті-колаборації "Мертві бджоли/Метелики".

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Також у концерті взяли участь випускник артиста - Андрій Іщенко та співачка НІжНА. У фіналі разом з Павлом Зібровим виконали легендарний хіт – "Червона Рута".

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України Павло Зібров активно підтримує Збройні Сили України, їздить з концертами у військові частини та шпиталі, бере активну участь у телемарафонах, збирає кошти за кордоном на закупівлю медичного та технічного обладнання.

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