У білому плащі та чорній сукні: Анджеліну Джолі помітили у Нью-Йорку із сином та донькою

Знаменитість вибрала вбрання у чорно-білих тонах.
Американська суперзірка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. З 48-річною жінкою було двоє її дітей – син Пакс та дочка Захара, які частково потрапили до кадру.
Акторка одягла для виходу образ в улюбленому елегантному та досить стриманому стилі, оскільки на ній була чорна сукня міді та білий тренч. Образ Джолі доповнила чорними туфлями та сонцезахисними окулярами, а на плечі у неї висіла біла сумка на довгому ремінці від Valentino.
Волосся акторка просто розпустила та завершила лук легким макіяжем і кількома лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, що нещодавно голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила трохи змінити рід діяльності, тож оголосила про запуск власного бренду одягу Atelier Jolie.
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