У білому плащі та чорній сукні: Анджеліну Джолі помітили у Нью-Йорку із сином та донькою

Американська суперзірка Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. З 48-річною жінкою було двоє її дітей – син Пакс та дочка Захара, які частково потрапили до кадру.

Анджеліна Джолі, а в машині її дочка Захара / Фото: Getty Images

Акторка одягла для виходу образ в улюбленому елегантному та досить стриманому стилі, оскільки на ній була чорна сукня міді та білий тренч. Образ Джолі доповнила чорними туфлями та сонцезахисними окулярами, а на плечі у неї висіла біла сумка на довгому ремінці від Valentino.

Волосся акторка просто розпустила та завершила лук легким макіяжем і кількома лаконічними прикрасами.

Анджеліна Джолі та її син Пакс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно голлівудська зірка Анджеліна Джолі вирішила трохи змінити рід діяльності, тож оголосила про запуск власного бренду одягу Atelier Jolie.

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