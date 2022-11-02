У білому плащі з рваним подолом та з гламурною сумкою в руці: Кім Кардашян сходила до ресторану

Зірка реалітішоу та бізнесвумен Кім Кардашян потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку. Зірка ходила вечеряти до ресторану Zero Bond із подругою, але що цікаво, раніше цей же заклад вона відвідувала зі своїм ексбойфрендом – 28-річним Пітом Девідсоном.

Вигляд Кім мала без сумніву ефектний, адже вперше за тривалий час одягла лук у білому кольорі. На ній був оверсайз плащ із рваним подолом, майка та чорні чоботи.

Оригінальним і гламурним акцентом образу стала сумка "пісковий годинник" від Balenciaga, з якою Кім останнім часом досить часто з'являється, ймовірно, вона в неї одна з улюблених. Завершила образ знаменитість розпущеним волоссям, сонцезахисними окулярами в білій оправі та лаконічною прикрасою на шиї.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно Кім здивувала шанувальників, вирішивши втерти носа своєму колишньому чоловікові. Зірка прийшла на спортивне змагання своєї дочки Норт в ефектному гламурному обрізі, а в руці у неї саме була схожа сумка.

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