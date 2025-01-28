У білому плісованому костюмі: Памела Андерсон відвідала показ Chanel у Парижі

57-річна знаменитість обрала для заходу мінімалістичне вбрання.
Памела Андерсон знову продемонструвала ніжний образ без макіяжу. Акторка та модель відвідала Тиждень моди в Парижі та побувала на показі Модного дому Chanel, який презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025.
Вона вибрала цього разу костюм молочного відтінку із плісованої тканини. Вбрання включало легку блузу вільного фасону та широкі штани-палацо. Блуза мала довгі рукави, а також у верхній частині була оздоблена квітковою аплікацією.
Образ красуня доповнила чорними туфлями з гламурними підборами, невеликим клатчем та окулярами у чорній оправі. Волосся вона просто розпустила.
Днем раніше акторка сяяла перед фотографами на шоу Дому Christian Dior, який також представив колекцію от кутюр на Тижні моди. Акторка з'явилася там у монохромному аутфіті графітового кольору, який доповнила капелюшком із вуаллю.
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