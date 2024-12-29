У білому пуховику та шапці: Джей Ло відпочиває на гірськолижному курорті

Дженніфер Лопес проводить зимові канікули на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо. Папараці знову заскочили зірку на снігових схилах.

Цього разу 55-річна зірка була одягнена у молочно-біле дуте пальто довжини до колін, білу шапку з невеликим пумпоном, на ній також були штани-кльош та руді черевики на невеликій платформі.

Днем раніше Дженніфер папараці заскочили її під час шопінгу. Тоді вона була одягнена в чорну парку з капюшоном, прикрашеним хутром, чорний светр оверсайз з білим візерунком і високою горловиною, а також у чорні легінси.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Ще раніше співачку фотографували на курорті разом із 16-річною дочкою Еммою.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

А також в Аспені зараз відпочиває супермодель Гайді Клум із родиною та співачка Мерая Кері.

Читайте також: