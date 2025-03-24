У білому ромпері і стильних ботфортах: британська модель похизувалася стильним луком

Джессіка Гейл має струнку фігуру, тому що вона б не одягла — вона в усьому має гарний вигляд.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію світлин свого нового стильного луку. Білявка влаштувала імпровізовану фотосесію на сходах будинку.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джес була одягнена у білий обтислий ромпер, під яким не було бюстгальтера. Вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Ромпер модель скомбінувала із ботфортами кольору слонової кістки і плетеною сумочкою в тон.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Гейл зробила акуратне укладання, макіяж із довгими віями і довгий молочний манікюр. Свій аутфіт вона завершила золотими прикрасами.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у чорній довгій, по фігурі, сукні, яка просвічувалася, сходила на вечірку.

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