У білому ромпері і стильних ботфортах: британська модель похизувалася стильним луком

Джессіка Гейл має струнку фігуру, тому що вона б не одягла — вона в усьому має гарний вигляд.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram серію світлин свого нового стильного луку. Білявка влаштувала імпровізовану фотосесію на сходах будинку.
Джес була одягнена у білий обтислий ромпер, під яким не було бюстгальтера. Вбрання гарно підкреслило її струнку фігуру.
Ромпер модель скомбінувала із ботфортами кольору слонової кістки і плетеною сумочкою в тон.
Гейл зробила акуратне укладання, макіяж із довгими віями і довгий молочний манікюр. Свій аутфіт вона завершила золотими прикрасами.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у чорній довгій, по фігурі, сукні, яка просвічувалася, сходила на вечірку.
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