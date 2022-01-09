У білому сарафані на гойдалці: Катя Осадча показала, як проводить час у Таїланді

У білому сарафані на гойдалці: Катя Осадча показала, як проводить час у Таїланді

Катя Осадча відсвяткувала новорічні свята з чоловіком Юрієм Горбуновим у Карпатах, а потім полетіла до Таїланду з сім'єю.

Телеведуча опублікувала в блогу кілька пляжних фото, на яких зазнімкована в білому сарафані, капелюсі та сонцезахисних окулярах. Осадча стоїть на дерев'яній гойдалці, на якій стоїть босоніж.

"Сонце і море – моя підзарядка", — написала у підписі під знімками Осадча.

(гортайте фото праворуч)

У сторіс телезірка постить більше фотографій, показує гарні краєвиди та фотографії чоловіка зі старшим сином. А ось молодшу дитину пара, схоже, у цю подорож брати не стала.

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