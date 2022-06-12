У білому сарафані та за руку з чоловіком: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс сходили на показ фільму

У білому сарафані та за руку з чоловіком: Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс сходили на показ фільму

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс не соромляться демонструвати своє кохання на публіці. Пара виховує трьох дітей, але це не заважає їм так само, як раніше з'являтися на публіці тримаючись за руки.

Вчора зіркове подружжя відвідало показ короткометражного фільму своєї подруги Тейлор Свіфт "Все дуже добре" у Нью-Йорку.

34-річна Блейк мала гарний вигляд у білому сарафані на тонких бретельках, який поєднала з бежевими туфлями із шипами від Christian Louboutin. В руках Лайвлі тримала сумку в тон взуття на ремінці.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

Лайвлі уклала волосся в красиві локони, одягла кілька золотих прикрас на шию, а також зробила легкий денний макіяж.

Її 45-річний чоловік Раян Рейнольдс був у сірих джинсах та чорній сорочці, а взутий у білі кеди. На обличчі у нього були окуляри у чорній оправі.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / Фото: Getty Images

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