У білому сексуальному боді: фіналістка шоу "Холостяк-10" звабливо позувала у гамаку

Дана Оханська обожнює зніматися у красивих фотосесіях.
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська – знялася у новій пікантній фотосесії авторства Ірини Козирьової. В Instagram красуня поділилася кількома кадрами.
Дана постала на них у сексуальному білому боді. Вона звабливо позувала у білому гамаку з подушками у фотостудії з панорамними вікнами.
Дівчина продемонструвала і струнку фігуру, і довгі красиві ноги.
Її образ доповнило укладання з локонами і ніжний макіяж.
А в іншому фотосеті Оханська позувала на колінах в оливковій спідній білизні з мереживом, яка чудово сиділа на її стрункій сексуальній фігурі.
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