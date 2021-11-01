У білому сексуальному боді: фіналістка шоу "Холостяк-10" звабливо позувала у гамаку

У білому сексуальному боді: фіналістка шоу "Холостяк-10" звабливо позувала у гамаку

Дана Оханська обожнює зніматися у красивих фотосесіях.

Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" - Дана Оханська – знялася у новій пікантній фотосесії авторства Ірини Козирьової. В Instagram красуня поділилася кількома кадрами.

Дана постала на них у сексуальному білому боді. Вона звабливо позувала у білому гамаку з подушками у фотостудії з панорамними вікнами.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Дівчина продемонструвала і струнку фігуру, і довгі красиві ноги.

Дана Оханська / Instagram Дани Оханської

Її образ доповнило укладання з локонами і ніжний макіяж.

А в іншому фотосеті Оханська позувала на колінах в оливковій спідній білизні з мереживом, яка чудово сиділа на її стрункій сексуальній фігурі.

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