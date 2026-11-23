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- Шоу-бізнес
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У білому штанному костюмі: Кетрін Шварценеггер вийшла в світ разом із чоловіком-актором та мамою
Зіркова родина відвідала кінопрем’єру.
36-річна американська блогерка та письменниця Кетрін Шварценеггер відвідала світову прем’єру фільму «Шлях хлопчика-воїна» (Way of the Warrior Kid) у Лос-Анджелесі в компанії найближчих людей. На червоній доріжці вона позувала разом із чоловіком, актором Крісом Праттом, який у цьому фільмі виконав одну з ролей, та мамою — журналісткою й колишньою дружиною Арнольда Шварценеггера, Марією Шрайвер.
Для виходу у світ Кетрін обрала елегантний білий штанний костюм. Він складався з жакета вільного крою з драпіруванням спереду та широких штанів. Образ вона доповнила золотими прикрасами, а волосся залишила розпущеним, уклавши його м’якими хвилями.
Кріс Пратт з’явився на прем’єрі в сірому твідовому піджаку, чорній сорочці та штанях. Марія Шрайвер віддала перевагу повністю чорному вбранню — подовженому жакету та класичним штаням, доповнивши його кількома золотими ланцюжками та кулоном.
Нагадаємо, раніше Кетрін Шварценеггер привітала маму з днем народження та опублікувала архівні фото з нею.