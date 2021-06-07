У білому штанному костюмі і з макіяжем: 86-річна Софі Лорен на заході у Флоренції

Знаменитість вийшла в світ у лаконічному образі.

Італійська акторка Софі Лорен отримала почесну нагороду — їй вручили ключ від міста Флоренції. Він вручається видатним особистостям, які зробили особливий внесок у мистецтво.

Le chiavi della città di #Firenze a #SophiaLoren. Donna meravigliosa, icona del cinema e della bellezza italiana nel mondo. pic.twitter.com/jFM6BoOB2d — Dario Nardella (@DarioNardella) June 5, 2021

Після цього заходу вона вирушила на відкриття ресторану, який тепер носить її ім'я "Софі Лорен. Оригінальна італійська кухня". Прибувши на місце, вона поспілкувалася з фанатами і трохи позувала для фото. 86-річна ікона кіно вибрала для свого виходу лаконічний білий аутфіт, який складався зі штанів, блузи і жакета. Доповнили вбрання черевики на підборах, в яких вона вже з'являлася 2017 року на показі Armani Prive в Парижі, кілька золотих прикрас, її улюблене укладання і макіяж очей.

Софі Лорен / Getty Images

Нагадаємо, що минулого місяця Софі Лорен відвідала головний кінозахід Італії — премію Давида ді Донателло, яка вручається від 1956 року італійською Академією кінематографії. На червоній доріжці в Римі вона з'явилася в розшитій паєтками темно-синій сукні з прикрасою на декольте і рукавах у вигляді рюш з органзи. Того вечора вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Життя попереду" (La Vita Davanti a Sé), який зняв її син Едоардо Понті.

Софі Лорен / Getty Images

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Образи Софі Лорен (7 фото)

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