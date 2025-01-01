У білому светрі та чорних штанях: 91-річна Джоан Коллінз на прогулянці з чоловіком

91-річна Джоан Коллінз та її чоловіка Персі Гібсона заскочили папараці під час прогулянки в Лос-Анджелесі.
Подружжя, схоже, ходило за покупками. Джоан була одягнена в коротку чорну куртку, білий светр і об'ємний білий шарф був у неї на шиї, також вона одягла білу бейсболку від Chanel, була в чорних штанях і білому взутті.
На губах Коллінз була червона помада, а на обличчі великі сонцезахисні окуляри. Її чоловік Персі стояв поряд і тримав покупки. Чоловік був у в'язаному кардигані, футболці-поло та бежевих штанях, а взутий у білі кеди.
Нагадаємо, на прогулянці в Нью-Йорку папараці вдалося зробити рідкісний кадр Кіану Рівза та його коханої.
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