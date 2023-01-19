Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білому топі без білизни: Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1940
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У білому топі без білизни: Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро

Белла Хадід / Фото: Associated Press

Модель Белла Хадід приміряла класичний образ голлівудської кінозірки Мерілін Монро та опублікувала відео в Instagram.

27-річна манекенниця одягла білу перуку з кучерями навколо обличчя і показала, як наносила лак на волосся, знімаючи процес на відео. У кадрі Белла постала у білому короткому топі, під який не одягла бюстгальтер і мала кокетливий вигляд.

У звичайному житті Белла фарбує волосся у темний колір, саме такою публіка бачить її на подіумі. У пресі часто пишуть, що дівчина фарбується в темний, бо не хоче, щоб її плутали зі старшою та теж популярною сестрою Джіджі Хадід.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі з'явилася на церемонії "Золотий глобус" в образі, схожому на той, у якому Мерилін Монро знімалася у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам".

Мерилін Монро / © Getty Images
Мерилін Монро / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1940
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація