У білому топі без білизни: Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро

27-річна манекенниця одягла білу перуку з кучерями навколо обличчя і показала, як наносила лак на волосся, знімаючи процес на відео. У кадрі Белла постала у білому короткому топі, під який не одягла бюстгальтер і мала кокетливий вигляд.

У звичайному житті Белла фарбує волосся у темний колір, саме такою публіка бачить її на подіумі. У пресі часто пишуть, що дівчина фарбується в темний, бо не хоче, щоб її плутали зі старшою та теж популярною сестрою Джіджі Хадід.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі з'явилася на церемонії "Золотий глобус" в образі, схожому на той, у якому Мерилін Монро знімалася у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам".

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

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