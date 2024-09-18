У білому топі без білизни та шкіряних штанях: стильна Міа Ріган на модному заході

Міа Ріган не пропускає модних івентів Лондонського тижня моди.
Нещодавно модель та колишня кохана Ромео Бекхема відвідала захід H&M LONDON, організований Лілою Мосс у Лондоні.
На тусовку знаменитість приїхала у білій майці, яку одягла традиційно без білизни та чорних шкіряних штанях-кльош. Лук моделі доповнювали гостроносі туфлі на підборах з лакованої шкіри, кілька браслетів на зап'ястя, пару каблучок та сережки-висячки у вухах.
Також раніше Міа відвідувала показ JW Anderson, який відбувся у 1 Old Billingsgate у британській столиці. Того дня Ріган була у трикотажній коричневій сукні та високих молочно-білих чоботях на шнурівці.
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