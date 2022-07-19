У білому топі і блакитному костюмі: Злата Огнєвіч похизувалася стильним луком

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram нові знімки, на який вона постала у стильному луку. На зірці був білий топ, блакитний штанний костюм і білі кеди.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Образ вона доповнила білою бейсболкою і довгими сережками. Позувала Злата на причалі.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

У дописі співачка запитала у фоловерів, чи продовжують вони мріяти і планувати життя.

"Саме час ЖИТИ. Ось в цю саму хвилину спробувати відчути себе, внутрішній стан: на фізичному і ментальному рівні. Згадати про давні мрії і придумати собі нові. Завести якусь приємну звичку чи он того милого песика з притулку, на якого часто дивитесь в інста.

Наші плани, мрії є рушійною силою: вони допомагають краще відчути гостроту життя і вмотивованість. У мене був період, коли я перестала мріяти. Навіть не так— ВІРИТИ в мрії. Але ж, світ однозначно належить мрійникам)), вони придумали і реалізували он скільки краси! А отже, світ належить нам - сміливим і відчайдушним!

Якщо в когось вийшло, чому у ТЕБЕ буде навпаки? Можна довго жити з думкою про чарівника, який прилетить і все порішає. А можна самому стати тим самим чарівником. Відчуваєте різницю?

Якщо б я могла звернутися до себе 13-ти річної, я би сказала: "Крихітко, світ в ТВОЇХ руках". Я сподіваюся, що ви часто кажете ці слова своїм діткам або почнете це робити!" – написала Огнєвіч.

Нагадаємо, Злата показалася у гарному національному вбранні. Співачка постала у розкішній червоній сукні-вишиванці з поясом.

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