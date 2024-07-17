У білому топі і спортивних мінішортах: папараці заскочили Ріанну під час прогулянки містом

Ріанну папараці заскочили під час вечірньої прогулянки Нью-Йорком.

На вулицях міста попдіва з'явилася у комфортному луку. На ній був білий топ із вирізом, чорні спортивні мінішорти і чорний довгий плащ.

Ріанна / Фото: Getty Images

Аутфіт Рірі доповнила чорною бейсболкою, сонцезахисними окулярами і білими шкіряними кросівками. У руці вона тримала телефон.

Нагадаємо, раніше Ріанна відвідала вечірку Rihanna x Fenty Hair Los Angeles у Лос-Анджелесі. Там вона постала без перуки, продемонструвавши публіці своє коротке кучеряве волосся, яке висвітлила.

Читайте також:

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (40 фото)