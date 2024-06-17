У білому топі, стильних джинсах та обіймах зі свекрухою: Блейк Лайвлі на показі фільму

Блейк Лайвлі вийшла у світ з матір'ю свого чоловіка Раяна Рейнольдса – Теммі Рейнольдс.

Жінки відвідали показ нового фільму "Покинь, якщо кохаєш", у Грейпвайні, в Техасі, в якому Блейк зіграла головну роль.

36-річна Блейк Лайвлі приїхала до кінотеатру AMC Grapevine Mills у білій обтислій майці та стильних джинсах з квітковими візерунками та вирізами від Valentino, а також взула туфлі на підборах з гострими носами. Образ свій Лайвлі доповнила великими золотими сережками у формі каблучок, кількома золотими браслетами на зап'ясті, кількома каблучками на пальцях та світлим манікюром. Вона розпустила і накрутила біляве волосся, зробила легкий макіяж очей та губ.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

65-річна Теммі Рейнольдс вийшла у світ у молочно-білій блузці і блакитній спідниці, що обтискає, а у неї на плечах була зав'язана кофта. У свекрухи Блейк була стильна зачіска та макіяж на обличчі, а образ завершували сережка в одному вусі та кілька прикрас на шиї.

Обидві жінки були у піднесеному настрої, позуючи для фотографій у кінотеатрі перед спілкуванням із фанатами. Фільм вийде у прокат у серпні.

Блейк Лайвлі та Теммі Рейнольдс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час знімань Блейк неодноразово потрапляла під приціл папараці.

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