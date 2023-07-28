У білому топі та мінішортах: Евер Андерсон сходила до літнього клубу в Малібу

15-річна дочка Міли Йовович та Пола Андерсона знову сама з'явилася на світському заході.

Евер Андерсон відвідала літній клуб Miu Miu на пірсі у Малібу. На захід дівчина приїхала у білому короткому топі з бавовни та джинсових мінішортах, до яких підібрала чорний шкіряний ремінь, білі босоніжки на зав'язках та білу плетену сумку від Miu Miu.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Волосся дівчини було розпущене, вона трохи підкреслила вії тушшю і нанесла напівпрозорий блиск на губи. На зап'ясті Евер мала кілька золотих браслетів. Також у неї був блакитний манікюр та у жовтому кольорі педикюр.

На початку липня, нагадаємо, Евер відвідала паті журналу Vogue. Тоді дівчина одягла коктейльну молочну-білу сукню довжини міді від Miu Miu, доповнивши вбрання ніжно-рожевими сатиновими туфлями від цього бренду на підборах.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Читайте також: