У білому топі та окулярах від сонця: Шакіру заскочили в аеропорту з дітьми

Нещодавно Шакіра вирушила у світове турне "Las Mujeres Ya No Lloran", і змушена була скасувати концерт у Перу, оскільки зіткнулася з проблемами зі здоров'ям. Вона була госпіталізована з проблемами черевної порожнини, але детальніші подробиці не повідомляли.

А вчора, 19 лютого, співачку зазнімкували, коли вона виходила з приватного літака в Барранкіллі, в Колумбії.

Співачка була одягнена в білий топ, спортивні штани, її волосся було розпущене, а на обличчі були сонцезахисні окуляри. На фото видно, що разом із нею був її молодший син Саша, мабуть, старший Мілан також був на борту літака, яким прилетіла Шакіра.

Шакіра / Фото: Getty Images

Також із синами Шакіра нещодавно відвідувала церемонію "Греммі" у Лос-Анджелесі. Вона була номінована у категорії "Найкращий латиноамериканський поп-альбом".

Шакіра та її діти / Фото: Getty Images

Читайте також:

Шакіра на сцені та у звичайному житті (5 фото)