У білому топі та окулярах від сонця: Шакіру заскочили в аеропорту з дітьми

Співачку Шакіру вперше сфотографували папараці після нещодавньої госпіталізації.
Нещодавно Шакіра вирушила у світове турне "Las Mujeres Ya No Lloran", і змушена була скасувати концерт у Перу, оскільки зіткнулася з проблемами зі здоров'ям. Вона була госпіталізована з проблемами черевної порожнини, але детальніші подробиці не повідомляли.
А вчора, 19 лютого, співачку зазнімкували, коли вона виходила з приватного літака в Барранкіллі, в Колумбії.
Співачка була одягнена в білий топ, спортивні штани, її волосся було розпущене, а на обличчі були сонцезахисні окуляри. На фото видно, що разом із нею був її молодший син Саша, мабуть, старший Мілан також був на борту літака, яким прилетіла Шакіра.
Також із синами Шакіра нещодавно відвідувала церемонію "Греммі" у Лос-Анджелесі. Вона була номінована у категорії "Найкращий латиноамериканський поп-альбом".
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