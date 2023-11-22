У білому топі та рваних джинсах: Глое Кардашян блиснула підкачаним пресом

39-річна зірка реаліті та бізнес-вумен — Глое Кардашян – є однією із засновниць бренду Good American і часто знімається в його рекламних кампаніях.

Так, цього разу Глое продемонструвала кежуал-лук, що складався з білого топу та рваних джинсів, і позувала вона босоніж. Особливу увагу привернув прес зірки – виразно помітні кубики преса.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Рекламує Глое не лише свій бренд. Іноді з'являється в одязі від бренду своєї молодшої сестри Кім Кардашян Skims. Як, наприклад, у цьому рожево-ліловому обтислому топі і в образі блондинки з гарними кучерями.

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян білою мінісукнею підкреслила стрункі засмаглі ноги. Вона потрапила до об'єктивів папараці біля ресторану Funke у Беверлі-Гіллз, куди приїхала на вечірку з нагоди святкування дня народження її сестри Кім.

Глое Кардашян / Фото: Getty Images

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