У білому топі з торочкою та місяцеходами: 25-річна дочка Мадонни на фешншоу

У білому топі з торочкою та місяцеходами: 25-річна дочка Мадонни на фешншоу

Дівчина обрала для появи на публіці екстравагантний лук.

Старша донька Мадонни, 25-річна Лурдес Леон, проводить зараз час у Нью-Йорку та активно відвідує різні заходи пов'язані з Тиднем моди, який у самому розпалі. 14 лютого дівчину сфотографували на показі Dion Lee зі співачкою Eartheater.

Лурдес одягла на фешншоу білий топ-бандо з торочкою та незвичайну довгу спідницю зі шнурівкою. Доповнили образ знаменитості сумка Fendi та досить незвичайне взуття — черевики місяцеходи. Довге волосся дівчина розпустила, а на її обличчі був легкий макіяж.

Лурдес Леон / Getty Images

Нагадаємо, що кілька днів тому Лурдес також заскочили фотографи, але біля універмагу Saks Fifth Avenue у Нью-Йорку, куди вона ходила на шопінг.

Лурдес Леон / Getty Images

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