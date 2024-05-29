У білому total look: красива Ізабель Гулар на "Формулі-1" у Монако

Топмодель відвідала популярний серед селебріті етап автоперегонів "Формула-1".
39-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – прилетіла до Монако, щоб відвідати Гран-прі "Формули-1", яке відбулося у Монте-Карло. Цей етап завжди дуже популярний серед селебріті, і цього року на трибунах можна було помітити Гайді Клум із 20-річною донькою Лені, онука Грейс Келлі, Аню Тейлор-Джою та інших.
Для свого світського виходу Ізабель обрала білий total look – блузку з рукавами-ліхтариками та вузькі штани. Її образ доповнювали босоніжки на підборах-чарках, маленька біла сумка та чорні сонцезахисні окуляри.
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Компанію на перегонах їй склав бойфренд – 33-річний німецький футболіст Кевін Трапп.
Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар вийшла у світ у сукні з чорним мереживним боді. Вона відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у рамках Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.
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