У білому тренчі: Гайді Клум продемонструвала розкішне весняне вбрання

Лук вона доповнила дуже яскравим аксесуаром, з яким також неодноразово з'являлися королівські особи.

Чарівну Гайді Клум знову сфотографували папараці, коли вона йшла на знімання популярного талантшоу America's Got Talent, в якому вона вже багато років є однією із суддей. Щодня дорогою на роботу Гайді демонструє оригінальне, яскраве та стильне вбрання.

Цього разу на моделі та телеведучій був образ у білих тонах, оскільки вона одягла довгий білий тренч із чорним принтом від бренду Maison Blanche із весняної колекції 2024.

Доповнила вона його білими чоботями на підборах, а також великою м'якою сумкою – така модель – один з головних трендів 2024 року. Виконана вона також була у білому кольорі. Волосся Гайді розпустила і одягла на очі стильні окуляри.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Також у руці Гайді тримала райдужну парасольку від дощу, схожу на ту, яку колись носила також Кетрін, принцеса Уельська та королева Данії Мері.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Королева Данії Мері / Фото: Getty Images

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