У білому тренчі і на шпильках: Ешлі Грем у стильному луку з'явилася на Тижні моди у Парижі

Ешлі Грем продемонструвала стильний аутфіт під час Паризького тижня моди. Вона відвідала показ бренду Stella McCartney.

Там знаменитість постала у білому тренчі довжиною міді з накладними клапанами для кишень. Грем підперезалася поясом в тон.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Образ модель доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

У неї було хвилясте укладання, макіяж з рожевими рум'янами і французький манікюр.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ешлі Грем на фешншоу Dolce & Gabbana у Мілані постала у сукні бежево-бронзового відтінку зі зборками і бретельками, з-під якої було видно кремовий бюстгальтер.

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