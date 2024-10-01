У білому тренчі і на шпильках: Ешлі Грем у стильному луку з'явилася на Тижні моди у Парижі

36-річна американська модель plus-size не пропускає європейські тижні моди.
Ешлі Грем продемонструвала стильний аутфіт під час Паризького тижня моди. Вона відвідала показ бренду Stella McCartney.
Там знаменитість постала у білому тренчі довжиною міді з накладними клапанами для кишень. Грем підперезалася поясом в тон.
Образ модель доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.
У неї було хвилясте укладання, макіяж з рожевими рум'янами і французький манікюр.
Нагадаємо, Ешлі Грем на фешншоу Dolce & Gabbana у Мілані постала у сукні бежево-бронзового відтінку зі зборками і бретельками, з-під якої було видно кремовий бюстгальтер.
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