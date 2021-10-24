У білому трикотажному костюмі: Гвінет Пелтроу відвідала прем'єру свого серіалу і розповіла про алкогольну залежність

49-річна акторка Гвінет Пелтроу відвідала спеціальний показ серіалу "Sex, Love & goop" в Лос-Анджелесі.

У цьому реаліті-шоу Гвінет Пелтроу і її команда експертів допомагають сміливим парам пізнати справжнє задоволення і стати ближче. На захід акторка приїхала в розкішному ансамблі від Adam Lippes з круїзної колекції 2022. Вбрання складалося з трикотажного кардигана з об'ємними рукавами і поясом на талії та спідниці-міді. Образ акторка доповнила білими черевиками, золотими браслетами на зап'ясті і декількома каблучками. Волосся розпустила і зробила природний макіяж.

Гвінет мала чудовий вигляд. Раніше вона розповідала, що 2021 року практично повністю відмовилася від алкоголю, тому що після перенесеного коронавірусу 2020 року її захоплення алкогольними напоями стало не здоровим.

Гвінет Пелтроу / Getty Images

Як пише Daily Mail, акторка пила сім днів на тиждень і говорила, що любить це робити. "Я думаю, що сталося це через те, що я заразилася COVID-19 і відчула себе погано або якийсь час я просто не відчувала себе живою", — розповідала вона в подкасті "Дорога Челсі". Гвінет каже, що відмовлялася від алкоголю неохоче, але зараз рада, що його практично немає в її житті.

Гвінет Пелтроу / Associated Press

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