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- Шоу-бізнес
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У білому твідовому міні та човниках: Ешлі Робертс з’явилася на тенісному турнірі в Лондоні
Колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls, а нині ведуча на одній з британських радіостанцій — Ешлі Робертс — побувала на 11-му дні Вімблдона у четвер.
Ешлі продемонструвала свої довгі ноги у твідовій білій мінісукні з короткими рукавами та білих шкіряних туфлях-човниках на підборах. Зірка зібрала свої світлі локони у високу зачіску, зробила виразний макіяж, доповнила свій образ відповідною білою сумкою Miu Miu та чорними сонцезахисними окулярами від Prada.
Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася співачка Еллі Голдінг, вона обрала для світського виходу стильну смугасту сукню.
А днем раніше на тенісному турнірі з’являлася королева Камілла. Вона була одягнена в білу сукню-сорочку в принт тварин і взута в двокольорові туфлі на підборах, а в руках тримала плетену бежеву сумку Bottega Veneta і окуляри від сонця.