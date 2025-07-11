ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

У білому твідовому міні та човниках: Ешлі Робертс з’явилася на тенісному турнірі в Лондоні

Колишня учасниця гурту The Pussycat Dolls, а нині ведуча на одній з британських радіостанцій — Ешлі Робертс — побувала на 11-му дні Вімблдона у четвер.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі продемонструвала свої довгі ноги у твідовій білій мінісукні з короткими рукавами та білих шкіряних туфлях-човниках на підборах. Зірка зібрала свої світлі локони у високу зачіску, зробила виразний макіяж, доповнила свій образ відповідною білою сумкою Miu Miu та чорними сонцезахисними окулярами від Prada.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася співачка Еллі Голдінг, вона обрала для світського виходу стильну смугасту сукню.

Еллі Голдінг / © Getty Images

Еллі Голдінг / © Getty Images

А днем раніше на тенісному турнірі з’являлася королева Камілла. Вона була одягнена в білу сукню-сорочку в принт тварин і взута в двокольорові туфлі на підборах, а в руках тримала плетену бежеву сумку Bottega Veneta і окуляри від сонця.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie