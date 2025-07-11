У білому твідовому міні та човниках: Ешлі Робертс з’явилася на тенісному турнірі в Лондоні

Ешлі Робертс / © Getty Images

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Ешлі продемонструвала свої довгі ноги у твідовій білій мінісукні з короткими рукавами та білих шкіряних туфлях-човниках на підборах. Зірка зібрала свої світлі локони у високу зачіску, зробила виразний макіяж, доповнила свій образ відповідною білою сумкою Miu Miu та чорними сонцезахисними окулярами від Prada.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Цього ж дня на Вімблдоні з’явилася співачка Еллі Голдінг, вона обрала для світського виходу стильну смугасту сукню.

Еллі Голдінг / © Getty Images

А днем раніше на тенісному турнірі з’являлася королева Камілла. Вона була одягнена в білу сукню-сорочку в принт тварин і взута в двокольорові туфлі на підборах, а в руках тримала плетену бежеву сумку Bottega Veneta і окуляри від сонця.

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