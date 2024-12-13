У білому вбранні і хутряній накидці: Руслана зіграла на трембіті і приголомшила ідеальним тілом на концерті

Руслана виступила на концерті "Музична премія України", який відбувся у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України (колишній Жовтневий палац) у Києві.

На сцені артистка з'явилася в образі у своєму фірмовому стилі. На ній було біле вбрання з мініспідницею, шкіряна портупея та ремінці, прикрашені металевою фурнітурою. Зверху на ній була біла хутряна довга накидка.

Руслана

Співачка приголомшила своїм спортивним і підтягнутим тілом. Здається, що її краса і фігура непідвладні часу, адже протягом вже багатьох років (після її перемоги на "Євробаченні" минуло вже 20 років) вона не змінюється і має прекрасний вигляд.

Руслана

Лук Руслана доповнила білими шкіряними браслетами-рукавичками і білими чоботами на чорній підошві і підборах. Зірка зробила ідеально рівне укладання і макіяж смокі-айс.

Артистка розпочала свій виступ із гри на українському народному музичному інструментові – трембіті. Це було дуже ефектно.

Руслана зіграла на трембіті на сцені "Музичної платформи України"

Руслана виконала одну з найвідоміших українських колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю". Їй підспівав увесь зал.

Нагадаємо, у концерті також взяла участь Оля Полякова, яка сяяла у золотій мінісукні.

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